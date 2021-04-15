Обезжелезивание воды. Комплекты

Каталог продукции RUNXIN > Товары > Готовые комплекты > Обезжелезивание воды. Комплекты

Обезжелезивание воды. Комплекты

Обезжелезивание воды
В этой категории представлены полностью готовые комплекты для обезжелезивания воды, удаления марганца, мутности и механических примесей.
Исходная вода из скважины или колодца попадает в обезжелезиватель воды и проходит под давлением через слой фильтрующей загрузки. Это может быть Сорбент АС, Сорбент МС, Экоферокс, ОДМ-2Ф, МЖФ, BIRM и другие загрузки представленные на рынке, коих сейчас огромное количество.
• Для содержания железа от 0.5 до 2.0 мг/л рекомендуем смесь Сорбент АС +МС в равных пропорциях.
• Для содержания железа от 2.0 до 4.0 мг/л рекомендуем смесь Сорбент АС +МЖФ+ Пиролюзит 50%/35%/15%
Для большего содержания железа нужно добавлять аэрация или делать оксидайзер.
Если нужно консультация пишите на почту info@runxin.ru или пишите /звоните ВОТСАП 8 (985) 384 08 04

Показ всех 12 элементов

Обезжелезиватель 1054/F56E 10475 руб.
  • В корзину
    • Обезжелезиватель 1054/F67С1 20145 руб.
  • В корзину
    • Обезжелезиватель 1054/F71Q1 14630 руб.
  • В корзину
    Обезжелезиватель 1252/F56E 12087 руб.
  • В корзину
    Обезжелезиватель 1252/F67С1 22561 руб.
  • В корзину
    Обезжелезиватель 1252/F71Q1 17941 руб.
  • В корзину
    Обезжелезиватель 1354/F67С1 29007 руб.
  • В корзину
    Обезжелезиватель 1465/F67С1 33842 руб.
  • В корзину
    Обезжелезиватель 1665/F67С1 41900 руб.
  • В корзину
    Обезжелезиватель 1865/F75A 66878 руб.
  • В корзину
    Обезжелезиватель 2162/F75A 78964 руб.
  • В корзину
    Обезжелезиватель 2472/F75A 97785 руб.