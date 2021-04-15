Обезжелезивание воды. Комплекты
Обезжелезивание воды. Комплекты
Обезжелезивание воды
В этой категории представлены полностью готовые комплекты для обезжелезивания воды, удаления марганца, мутности и механических примесей.
Исходная вода из скважины или колодца попадает в обезжелезиватель воды и проходит под давлением через слой фильтрующей загрузки. Это может быть Сорбент АС, Сорбент МС, Экоферокс, ОДМ-2Ф, МЖФ, BIRM и другие загрузки представленные на рынке, коих сейчас огромное количество.
• Для содержания железа от 0.5 до 2.0 мг/л рекомендуем смесь Сорбент АС +МС в равных пропорциях.
• Для содержания железа от 2.0 до 4.0 мг/л рекомендуем смесь Сорбент АС +МЖФ+ Пиролюзит 50%/35%/15%
Для большего содержания железа нужно добавлять аэрация или делать оксидайзер.
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