Принцип работы умягчителя воды

Жесткая вода поступает в умягчитель воды и проходит сквозь слой ионообменной смолы. В результате взаимодействия двух фракций жесткие соли меняют свой состав, отдавая ионы кальция и магния и получая ионы натрия. Через определенное время поглощающая способность смолы снижается и в установке запускается процесс регенерации. Его частота зависит от объема и качества жидкости, проходящей через умягчитель воды, параметров смолы и других факторов. Для восстановления свойств ионообменной смолы в установку подается высококонцентрированный раствор поваренной соли. Накопившиеся в смоле ионы кальция и магния меняются на ионы натрия, благодаря чему и происходит регенерация. После этого все отработанные вещества из установки смываются в канализацию.