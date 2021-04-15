Умягчители воды

Умягчители воды

Принцип работы умягчителя воды
Жесткая вода поступает в умягчитель воды и проходит сквозь слой ионообменной смолы. В результате взаимодействия двух фракций жесткие соли меняют свой состав, отдавая ионы кальция и магния и получая ионы натрия. Через определенное время поглощающая способность смолы снижается и в установке запускается процесс регенерации. Его частота зависит от объема и качества жидкости, проходящей через умягчитель воды, параметров смолы и других факторов. Для восстановления свойств ионообменной смолы в установку подается высококонцентрированный раствор поваренной соли. Накопившиеся в смоле ионы кальция и магния меняются на ионы натрия, благодаря чему и происходит регенерация. После этого все отработанные вещества из установки смываются в канализацию.

Показ всех 9 элементов

Умягчитель 1054/F63P3 26590 руб.
  • В корзину
    • Умягчитель 1252/F63P3 31425 руб.
  • В корзину
    • Умягчитель 1354/F63P3 36259 руб.
  • В корзину
    Умягчитель 1465/F63P3 44317 руб.
  • В корзину
    Умягчитель 1665/F63P3 51166 руб.
  • В корзину
    Умягчитель 1865/F74A3 92662 руб.
  • В корзину
    Умягчитель 2162/F74A3 100132 руб.
  • В корзину
    Умягчитель 2472/F74A3 129077 руб.
  • В корзину
    Умягчитель 3072/F77A3 219040 руб.